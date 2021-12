Baiano fatura segundo lugar no Circuito Brasileiro de Surf

O surfista Bino Lopes disputou a segunda final consecutiva no Circuito Brasileiro de Suf Profissional 2014, no último fim de semana, e faturou o segundo lugar no Circuito Oakley, disputado no Balneário Gaivota, litoral de Santa Catarina.

Dias antes ele havia conquistado o vice-campeonato da etapa na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e assumiu a liderança do ranking da Associação Brasileira de Surf Profissional, com 2150 pontos - 105 a mais que o potiguar Ítalo Ferreira, segundo na lista.

Bino chegou a liderar a final durante boa parte da disputa, mas perdeu a posição para o paulista José Mendes.

Os outros representantes da Bahia não passaram das oitavas e das quartas de final. Franklin Serpa caiu nas quartas e terminou o Circuito em nono lugar e Bruno Galini ficou em 17º. Rudá Carvalho e Marco Fernandez - atleta do Esporte Clube Vitória tombaram nas oitavas de final.

