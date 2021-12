Baiano faixa azul ganha ouro no Mundial de Jiu-Jítsu

Alexandre Nascimento é o primeiro baiano a conquistar o ouro em uma edição do Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo, que terminou no domingo, 17, em São Paulo.

Com o tento do atleta faixa azul peso-pesadíssimo, o Esporte Clube Bahia encerrou a participação no torneio com uma medalha de ouro e seis de bronze.

Entre os medalhistas estava Tanailson Cavalcante, atleta portador de deficiência física, faixa preta peso-galo.

adblock ativo