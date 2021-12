Baiano Fábio Rigueira vence primeiro teste para Ironman

O para-atleta baiano Fábio Rigueira se destacou na Copa do Brasil de Triatlhon, disputada neste domingo, 6, em Santa Catarina, onde completou os 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida em 1h31 na primeira colocação da sua categoria, a PTS-2. Ele perdeu uma das pernas devido a uma doença e compete na bike pedalando com uma perna e na corrida usa muleta.

Rigueira chegou 5 minutos antes do segundo colocado na prova-teste para o Jurerê Internacional, mais conhecido pelos atletas por Ironman. Esse desafio também marcado para a capital catarinense, no dia 28 deste mês, chegará à 17ª edição do e terá 3,8 km de natação, 180,2 km de ciclismo e 42,2 km de corrida.

A Copa do Brasil serviu também para somar pontuação para o Mundial e teve sabor especial para Rigueira, porque o evento foi disputado no mesmo lugar onde será o Iroman. Segundo o representante baiano, no Ironman não terá separação por categorias de para-atletas, mas por faixa de idades.

