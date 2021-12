Baiano ex-UFC disputa cinturão no kickboxing

O baiano Júnior Alpha fará sua primeira luta pelo cinturão da divisão dos cruzadores (até 85kg) do WGP Kickboxing, que valoriza a luta em pé. O lutador treina em uma academia no Caminho de Areia, na Cidade Baixa, para o confronto marcado para o dia 7 de maio, em São Bernardo do Campo (SP).



Seu adversário será o atual campeão da categoria, Alex Poatan Pereira, na principal luta do card principal. Segundo os organizadors, essa e as outras lutas da noite serão transmitidas ao vivo pelo Sportv/Canal Combate, Esporte Interativo, Bandsports e TV Aratu a partir das 20h.

Júnior Alpha terá pela frente um adversário 'casca grossa' na luta pelo título dos cruzadores. Alex Pereira sobe ao octógano levando a fama de ser um dos melhores da modalidade kickboxing do país. Até agora, Alex tem um currículo que inclui os títulos de campeão pan-americano pela WAKO e campeão brasileiro pela CBKB.

O lutador de 28 anos conta com um cartel de 12 lutas pelo WGP Kickboxing e quatro vitórias consecutivas. Na última delas conquistou o cinturão da categoria diante de Cesinha Almeida, na edição 25, por decisão unânime.

Já o baiano Junior Alpha, de 27 anos, garantiu-se como desafiante do cinturão com a conquista do título do Challenger GP 26. Ele superou Ariel Machado e Rafael 'Kratos' por decisão unânime dos árbitros.

Ex-lutador do UFC, Junior retornou à carreira do WGP Kickboxing que tem como ponto forte a trocação. No kickboxing, o baiano tem um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota na carreira profissional.



Destaque internacional

O evento terá ainda como atração um combate internacional entre o brasileiro Tadeu San Martino, de 40 anos, e o argentino Nicolas Ryske, 35, valendo o título pan-americano da WAKO.

Este será o nono duelo de San Martino no WGP. Até agora, o brasileiro soma 36 vitórias na carreira, dois dos quais por nocaute. Já o argentino Nicolas Ryske será um estreante na organização. Porém, Ryske soma é um veterano no kickboxing, com 43 vitórias e títulos mundiais conquistados.

