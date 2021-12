Baiano Everton Lopes vai à semi e garante medalha no Mundial

O Brasil já tem ao menos uma medalha garantida no Mundial de Boxe, que está sendo realizado em Almaty, no Casaquistão. Nesta quarta-feira, pelas quartas de final, Everton Lopes avançou na categoria dos meio-médio ligeiros (até 64kg) ao superar o lituano Evaldas Petrauskas.

Atual campeão mundial, Everton Lopes se garantiu nas semifinais por decisão dividida dos árbitros. E o resultado da luta desta quarta lhe assegura ao menos a conquista da medalha de bronze, mesmo que ele não consiga se classificar para a final no Mundial de Boxe.

Na sua próxima luta na defesa do seu título mundial, Everton Lopes terá pela frente o casaque Merey Akshalov. O boxeador da casa se garantiu nas semifinais com uma vitória sobre Ermek Sakenov, do Quirguistão, por decisão unânime dos árbitros.

Já Patrick Lourenço foi eliminado nas semifinais do peso mosca-ligeiro (até 49kg) pelo argelino Mohammed Flissi. O brasileiro acabou sendo derrotado por decisão dividida dos juízes.

Além de Everton Lopes, o boxe brasileiro ainda tem outro competidor na luta por uma medalha no Mundial. Robson Conceição, na categoria dos leves (até 60kg), vai disputar uma vaga nas semifinais, o que lhe garantiria ao menos o bronze, contra o indiano Malik Vikash. O combate será realizado ainda nesta quarta-feira, na sessão noturna (no horário local) do Mundial.

