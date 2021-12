Baiano estreia com vitória em etapa australiana de surfe

O surfista baiano Bino Lopez estreou, nesta segunda-feira,10, com vitória no Australian Open of Surfing, etapa da divisão de acesso (WQS), realizada na praia de Manly, em Sidney, na Austrália.

Bino passou à segunda rodada após obter um somatório de 11.43 pontos, nas suas duas melhores ondas, e derrotar o havaiano Kalani David (11.33) e o japonês Arashi Kato (7.73). Ele ficou na segunda colocação da bateria, que foi vencida pelo neozelandês Jay Quinn (12.43).

Na próxima fase, Bino vai enfrentar os franceses Jeremy Flores, integrante da elite mundial de surfe (WCT), e Charles Martin, além do australiano Brent Dorrington. As baterias da segunda rodada estão previstas para serem realizadas na terça, 11.

Outro baiano na competição, Marco Fernandez terminou em terceiro na sua bateria e não se classificou para a etapa seguinte da competição.

