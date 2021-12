Baiano encontra futuro na raquete para se tornar vencedor

As primeiras raquetadas do tenista Nelson Luís Barbosa foram dadas aos 8 anos, em uma quadra improvisada na rua onde reside na Boca do Rio. Ele, usando uma raquete de frescobol. Os colegas, uma raquete de tênis quebrada, tirada do lixo. Todos imitando um 'aêêê' de Guga, que estava na moda, em vez da recorrente sirene da polícia.



"Comigo eram uns oito meninos. A gente marcava a quadra nas laterais com areia branca e colocava uma corda no meio, amarrada em um buraco feito na parede de uma casa", contou Nelson.



"Um colega segurava a outra ponta da corda para os outros jogarem, completou Nelson, que hoje, aos 22 anos, estreará na primeira rodada do Circuito Escolar e Universitário. Estudante de engenharia civil da Unijorge, ele é o cabeça de chave número um do torneio e forte candidato ao título da categoria universitária.

Iniciada no dia 24 de abril, na Academia Winner da Boca do Rio, a competição está na terceira e última fase. Já foram decididas as categorias 12 anos, 14 e 18 anos masculino e feminino escolares.



Das fases anteriores, participaram estudantes da rede pública e privada. A classe universitária reúne homens e mulheres de 20 faculdades, da capital e interior. "Ano passado Nelson foi vice-campeão da universitários. Este ano continua entre os favoritos", referendou o técnico Ary Godoy, um dos sócios da Winner.



Projeto social



Por morarem na vizinhança da academia, Nelson e os seus amigos acabaram se interessando por tênis e um projeto social lançado na época pela Winner Tennis. "Só eu não soube do projeto porque saí de férias da escola e viajei para a casa da minha avó. Na volta, fui jogar tênis na rua e estranhei: todo mundo tinha sumido", contou Nelson.

Enquanto pensava a respeito, os colegas passaram todos de uma vez na rua com o uniforme do projeto. Em busca de uma vaga, Nelson foi junto.



"A gente via o jogo do alto da casa do meu colega. Desenhamos uma quadra igual na rua. Eles não sabem, mas fizemos um buraco na parede para ver os jogos e um dia a bola caiu e nós pegamos para treinar", confessou Nelson, lembrando que às vezes a bolinha caía dentro d'agua e ficava pesada para jogar na rua.



Com o projeto em andamento, os amigos de Nelson passaram a treinar na Winner, enquanto ele era obrigado a ficar olhando, porque não tinha mais vagas no projeto. "Esperei um ano só vendo os treinos, até surgir uma vaga que peguei e não larguei mais", disse, lembrando que ele é o único que ainda joga tênis.



Pelo esporte ele fez inúmeros sacrifícios. Sem dinheiro, corria 10 km de Itapuã à Boca do Rio quando a família mudou de bairro. "Levava meu irmão na creche e, no ponto, fingia que ia pegar o ônibus. Quando meu pai saía, eu corria até a academia, treinava e voltava correndo", relatou.

O treino era uma vez por semana, mas a garotada ia nos outros dias assistir. Com o tempo, a academia acabou dando oportunidade para treinarem a semana toda e a inscrevê-los no campeonato baiano.



Nelson acabou faturando dois títulos estaduais das categorias 12 e 14 anos. O último, no ano passado, quando foi campeão baiano da classe 18 a 25 anos.



Este ano, é um dos favoritos entre os 39 participantes da categoria universitário. O tênis também caiu na graça do pai, que trabalha de segurança. Prova disso é que o irmão mais novo de Nelson, Luís Miguel, de 7 anos, já é aluno da escolinha da Winner.



Com o coração agradecido pela oportunidade de mudar de vida, Nelson faz questão de agradecer a família Winner que o acolheu nos treinos, inscrições nos campeonatos por meio de 'vaquinhas' com professores e alunos e ainda fazia vitaminas de granola com banana para alimentar os oito meninos nas competições.



"Também agradeço muito à família Menezes. Eles me ajudaram para caramba. Seu Flávio (pai do tenista Leonardo Menezes) pagava minhas viagens, hospedagem, alimentação", reconhece o tenista.



Se vencer o torneio universitário, Nelson ganhará uma bolsa de treinamento na conceituada academia Sanchez-Casal, em Barcelona, na Espanha, além de um curso de idiomas. Tenistas como Andy Murray e Svetlana Kuznetsova formaram sua base nessa academia.

