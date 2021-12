Baiano elimina favorito em torneio de tênis que revelou Guga

Com atuação segura, o tenista baiano Gustavo Schwebel venceu nesta quarta-feira, 27, o seu segundo jogo e passou para as quartas de final do 33º Bahia Juniors Cup.

O torneio juvenil considerado o maior do Norte/Nordeste está sendo disputado desde sábado, no Clube Bahiano de Tênis, na Barra, reunindo 220 atletas de nove países.

Atual vice-campeão da categoria 14 anos e neste evento disputando a categoria de 16 anos, Schwebel enfrentou o sexto favorito de sua chave, Lucas Batista, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 7/5.

"Comecei jogando um grande tênis, depois caí um pouco e ele subiu. Fiquei um pouco tenso, foram vários games onde tinha a chance e não conseguia quebrar, mas no fim consegui", disse o jogador, que é cria do Clube Bahiano.

Na próxima fase, ele vai encarar o principal favorito de sua chave, Bryan Aguiar, que passou pelo também baiano Matheus Mascarenhas por 6/3, 6/4.

"Nunca joguei com Bryan, mas o conheço e sei que faz partida bem dura. Vou em busca da vitória, mas não será fácil", previu Schwebel.

Brasileiro elimina argentino

Outro brasileiro que também superou o favoritismo do adversário foi Rafael Marques, que na categoria mundial até 18 anos bateu o argentino Santiago La Fuente.

A vitória suada foi conquistada por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3, o que levou Rafael a somar pontos preciosos no ranking mundial da categoria pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

Com o resultado, Marques avançou para as quartas de final do torneio e vai enfrentar o vencedor do duelo brasileiro entre o favorito João Lucas Reis e o Arthur Toledo.

Outro favorito que também caiu foi Pedro Cordeiro, brasileiro cabeça de chave número 6, eliminado por Rodrigo Carvalho por 5/7 6/4 6/3.

Rodada segue

A rodade de hoje contará ainda com as partidas na mesma categoria de 14 anos, em que as baianas Júlia Catalino e Thainá Carvalho vão se enfrentar.

Além desse duelo, no decorrer do dia serão disputados vários jogos das oitavas do masculino.

Um dos destaques é o baiano Natan Rodrigues, que vai enfrentar o argentino Facundo Tumosa, quinto favorito da chave dos 18 anos.

A partida esta programada para começar por volta das 17h.

No torneio feminino, a cabeça de chave número 1 Nathalia Gasparin vai duelar com Thassane Abrahim. Já a segunda favorita, a peruana Romina Ccuno, tentará a vitória diante de Andressa Gomes.

Revela talentos

O Bahia Juniors Cup é disputado desde 1985 e tem tradição de revelar grandes nomes do tênis, a exemplo de Gustavo Kuerten, campeão da categoria 16 anos.

Na partida em que comemorou o título, Guga e fez a final contra baiano Duda Catharino.

Pelo torneio já passaram também nomes como. Fernando Meligeni e Teliana Pereira. Além do atual número 1 do mundo e campeão de Wimbledon, Marcelo Melo, juntamente com Jaime Oncins, Flavio Saretta, André Sá, entre outros.

Na edição do torneio do ano passado, os campeões foram os brasileiros Thiago Wild e Thaísa Pedretti. A dupla teve boa atuação nos Grand Slams em 2017.

Wild chegou às quartas de final de Roland Garros, ganhou importante torneio na Itália, em Santa Croce, e fez semi de duplas do US Open se consolidando entre os 20 melhores juniores do mundo.

Já Pedretti passou rodada em Wimbledon entrando no top 50 da categoria.

Resultados parciais

Masculino - 18 anos - Oitavas de Final

Rafael Marques (BRA) 2x1 (7) Santiago la Fuente (ARG) 6/3 5/7 6/3

Rodrigo Carvalho (BRA) 2x1 (6)Pedro Cordeiro (BRA) 5/7 6/4 6/3

Próximos jogos ou em andamento:

Quadra 1

(1) João Lucas Reis (BRA) x Arthur Toledo (BRA) - Em andamento

A Seguir - (Q) Raí Araújo (BRA) x (3) Diego Padilha (BRA)

A seguir - (7) Andressa Gomes (BRA) x (2) Romina Ccuno (PER)

17h - (5) Facundo Tumosa (ARG) x Natan Rodrigues (BRA)

A Seguir - Rai Araujo/Miguel Danelon (BRA) x M. Reyes/D. Padilha (BRA) ou P. Maciel/A. Toledo (BRA)

A Seguir - Santiago La Fuente/Boruch Skierkier (ARG) x B; Oliveira/N. Rodrigues (BRA) ou E. Almeida/J. Gianella (BRA)

Quadra 2

Lucca Silva (BRA) x (8) Mateo Reyes (BRA) - em andamento

A Seguir - (4) Boruch Skierkier (ARG) x Victor Pilla (BRA)

12h30 - (1) Nathalia Gasparin (BRA) x (8) Thassane Abrahim (BRA)

15h - Matheus Queiroz (BRA) x (2) Aaron Schmid (SUI)

A Seguir - Thassane Abrahim/Mariana Borges (BRA) x Ana Zaidan/Victoria Itto (BRA)

Não antes das 17h30 e após descanso - Mariane Castro/Raissa Wagner (BRA) x Maria Jardim/Andressa Gomes (BRA)

A Seguir - M. Cossu/F. Tumosa (EUA/ARG) ou E. Dini/R. Carvalho (BRA) x Rafael Marques/Lucca Silva (BRA)

Quadra 3

Rodrigo Carvalho (BRA) 2x1 (6) Pedro Cordeiro (BRA) 5/7 6/4 6/3

(6) Isabella Ciancaglini (BOL) x (4) Maria Jardim (BRA) - Em andamento

A Seguir - (3) Rebeca Silva (POR) x Julia Klimowicz (BRA)

A Seguir - Rebeca Silva/Nathalia Gasparin (POR/BRA) x G. Aguiar/J. Klimowicz (BRA) ou J. Almeida/Z. Correa (BRA/CAN)

17h30 ou após descanso - I. Ciacanglini/M. Menezes (BOL/BRA) ou G. Spicacci/A. Pereira (BRA) x Thais Andreotti/Romina Ccuno (BRA/PER)

18h30 ou após descanso - P. Batistella/D. Pauli (BRA) ou V. Pilla/M. Froelich (BRA) x Pedro Cordeiro/Matheus Queiroz (BRA)

adblock ativo