Baiano Ednaldo Lula perde a segunda luta no UFC

Em sua segunda luta no UFC, o baiano Ednaldo Lula, 29 anos, foi derrotado por pontos para o estreante Francimar Bodão na noite deste sábado, 3, na arena da Barra da Tijucano, no Rio de Janeiro. O combate integrou o card preliminar do UFC Rio 4, antes da luta principal entre José Aldo e o coreano Chan Sung Jung. Em combate de três rounds, Lula perdeu por decisão unânime dos jurados (30 a 27, 30 a 27 e 29 a 28). Essa foi a segunda derrota dele na entidade maior do MMA.

No primeiro round, o baiano buscou mais a luta, mas não encontrou o adversário, que soube fugir bem das investidas. Por ter acertado alguns golpes, Bodão levou a vantagem. No segundo assalto, Ednaldo voltou com a mesma determinação e, ao contrário do round inicial, conseguiu aplicar alguns golpes e equilibrar a luta. No entanto, o adversário cresceu e, com três investidas, conseguiu recuperar a vantagem. A vitória de Bodão foi consagrada no terceiro e último round, quando se valeu da luta agarrada para desbancar o baiano.

Com o resultado, Francimar Bodão chega 16 vitórias e três derrotas na categoria até 93 kg. Já Ednaldo, que é treinado pelo professor Luiz Carlos Dórea, ex-técnico de Popó, soma duas derrotas e 16 vitórias.

A estreia do baiano no UFC foi em janeiro de 2012. Na oportunidade, ele foi derrotado por Gabriel 'Napão' Gonzaga, que o finalizou no primeiro round. Depois, Lula sofreu duas lesões no braço e ficou sem atuar em lutas oficiais por um ano e seis meses. A mais grave contusão, que exigiu até uma cirurgia, ocorreu durante um treino com o paulista Ewerton Ferreira.

adblock ativo