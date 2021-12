Baiano Ednaldo Lula busca primeira vitória no UFC sábado

O lutador Ednaldo Lula, de 29 anos, poderia estar agora jogando de pivô em uma grande equipe de basquete, esporte pelo qual chegou a ser campeão baiano infanto-juvenil, pelo Bahia.

Descartou também vestir um terno e trabalhar numa sala com ar condicionado para atuar como advogado, já que é bacharel em Direito. "Prefiro fazer direito no octógono", brincou o lutador sergipano radicado na Bahia.

"Pelo sonho de minha mãe, eu seria advogado, mas ela viu que sempre gostei de luta e hoje é minha fã", explicou Lula, que integrará o card preliminar do UFC Rio 4, no sábado, 3, à noite quando fará o seu segundo combate na entidade maior do MMA.

Ex-segurança - Lula chegou a dividir a carreira, de lutador com a de segurança da Facet, quando a direção da faculdade ofereceu a ele bolsa no curso de Direito. "Eu dormia de dia, estudava à noite e vigiava de madrugada", lembra o atleta.

Quando chegou a época de apresentar o trabalho de conclusão de curso (TCC), a situação exigiu muito do lutador. "Eu lutava MMA à noite e trabalhava de madrugada, mas tirei nota 9,2 no TCC", orgulha-se.

No basquete, ele chamou a atenção por conta da estatura elevada (atualmente tem 2,01 m) quando jogava bola no Parque de Pituaçu. Foi levado ao Bahia e treinado pelo professor Hernani Santos.

"Joguei com bons atletas do Bahia como o pivô Bobina", resgatou Lula, lembrando o maior cestinha tricolor, na época em que o clube investia alguma coisa no esporte olímpico.

Estreia ruim - Em janeiro de 2012, ele estreou com derrota para Gabriel 'Napão' Gonzaga, que o finalizou no primeiro round. Foi sua única luta, já que depois disso sofreu duas lesões no braço e está voltando agora. A mais grave contusão exigiu até uma cirurgia e ocorreu durante um treino com o paulista Ewerton Ferreira.

A marca da cirurgia é visível no braço esquerdo. "Me esquivei de um golpe e ataquei. Acho que foi porque o braço dele estava esticado. Foi sem intenção", desculpou-se Ferreira, que prometeu ficar diante da tevê para torcer por Lula amanhã.

Com 16 vitórias e uma derrota, Lula terá como adversário Francimar Bodão, este com 15 vitórias e três derrotas na categoria até 93 kg. Treinado pelo professor Luiz Dórea, ele fez as últimas correções com o ex-técnico de Popó antes da ida ao Rio.

"Dórea é tipo um fiscal do boxe, sempre buscando a perfeição. Deu para atualizar meus golpes", disse Lula, que entrará no octógono, antes da luta principal, entre José Aldo e o coreano Chan Sung Jung.

adblock ativo