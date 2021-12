Baiano é campeão no Mundial de Veteranos Fort Lauderdale de judô

O baiano Flávio Pinheiro conquistou a medalha de ouro no judô, na segunda-feira, 21, no Mundial de Veteranos Fort Lauderdale 2016, nos Estados Unidos. Ele venceu na categoria 73kg, M2, finalizando o russo Denis Vakushin na final, forçando duas punições ao adversário.

“Na verdade a competição foi difícil, machuquei o joelho na primeira luta, tive que lutar com mais calma e precaução. A final com o russo foi a mais tensa. Nós já havíamos nos enfrentado em 2012 e eu havia ganhado a luta”, afirmou, em nota, Flávio. Ele já havia vencido Jerome Agneray (FRA), Eduardo Russo (BRA) e Federico Pinedo (ARG).

Além do baiano, outros atletas brasileiros levaram medalhas. Cristian Cezário, no peso ligeiro, conseguiu o ippon sobre Argeu Cardoso na decisão e ficou com o ouro. Já no meio-médio, quem levou a melhor foi Jack Daouly ao vencer Paulo Segatelle na diferença de punições (1 x 3). Ainda no masculino, vieram bronzes com Humberto Alonso e Ricardo Almeida.

Feminino

Entre as mulheres, na classe F2 (35 a 39 anos), a peso-pesado Fernanda Pelegrini conseguiu o ippon sobre a britânica Sandra Hughes e ficou com o bronze. Na classe F3 (40 a 44 anos), dobradinha brasileira no pódio do meio-pesado.

A mongol Munkhzaya Gonchigsuren foi derrotada por Rogéria Aguiar na semifinal e por Carla Prado na disputa do bronze. Rogéria terminou com a prata ao ser derrotada na decisão por Lenka Konigova, da República Tcheca.

Maria Moraes venceu a melhor de três contra a alemã Silke Ruehl e foi a campeã do meio-leve, na F4 (45 a 49 anos). Raquel Araújo (63kg) chegou à disputa do bronze mas acabou na quinta colocação ao ser derrotada por Dechinmaa Raadan (MGL).

Na F5 (50 a 54 anos), o Brasil foi representado por Rogéria Silva e Iraci Silva, ambas na categoria pesado. Rogéria venceu o confronto com Iraci e com a canadense Susan Sokol e ficou com o ouro. Iraci, que também foi derrotada por Sokol, ficou com o bronze.

E por fim, na F6 (55 a 59 anos), Fátima Camargo venceu a francesa Christine Peuch e perdeu para a norte-americana Tamara Hemingway e ficou com a medalha de prata no peso médio.

Com os resultados do ultimo dia de competição o Brasil encerra a sua participação no Mundial de Veteranos Fort Lauderdale 2016 com um total de 40 medalhas, sendo nove ouros, 13 pratas e 18 bronzes, ocupando a terceira posição no quadro geral, atrás apenas da França (17 ouros) e dos Estados Unidos (12 ouros), anfitriões da competição.

