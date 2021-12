Baiano é 7º em etapa do Mundial de Jet Ski Freeride

O piloto baiano Bruno Jacob, de 26 anos, terminou em 7ª colocado a segunda etapa do Mundial de Jet Ski Freeride, realizada no último fim de semana, em Pacif City, nos Estados Unidos.

Jacob, que é bicampeão mundial da modalidade, competiu pela primeira vez com equipamento próprio, feito no Brasil. Segundo o atleta, a meta é garantir um lugar entre os três melhores no final da competição.

A última etapa do mundial será disputada no Brasil, na cidade de Laguna, em Santa Catarina, entre os dias 25 e 27 de outubro.

