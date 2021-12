Baiano é 3º em competição de Jet Ski na Austrália

O piloto baiano de Jet Ski Freeride, Bruno Jacob, ficou na 3ª colocação no Rip N´Ride 2013, em Cronulla, na Austrália. A competição que é considerada o maior evento de Freeride do mundo, aconteceu no último final de semana.

A disputa envolveu mais de 100 atletas (Estados Unidos, da Austrália e da Europa). Bruno, sétimo colocado, no ranking do circuito mundial. foi o único brasileiro na competição.

O atleta segue sua preparação para a última etapa do mundial, que será realizada entre os dias 25 e 27 de outubro, em Laguna, Santa Catarina.

