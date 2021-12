Baiano é 2º mais rápido em treino de jovens pilotos da F-1

O piloto baiano Luiz Razia participou nesta terça-feira, 11, com um carro da Force India do treino de jovens pilotos de Fórmula 1 ocorrido no circuito de Magny Cours, na França, e ficou com a segunda posição entre três concorrentes.

Segundo colocado no campeonato da GP2, em que compete pela Lotus GP, Razia deu 65 voltas com o carro da escuderia chefiada pelo empresário Vijay Mallya e conseguiu o tempo de 1min18s535.

A melhor marca do dia foi do francês Jules Bianchi, que com um carro da Ferrari fez a melhor de suas 87 voltas em 1min18s070. O treino serviu ainda para que o piloto testasse um novo aerofólio dianteiro que pode ser usado pelos titulares da equipe, o brasileiro Felipe Massa e o espanhol Fernando Alonso.

O terceiro lugar foi do britânico Sam Bird, da Mercedes, que nesta temporada compete na World Series. Ele deu 95 voltas e obteve o tempo de 1min19s094.

Em julho, Williams, HRT e Marussia realizaram seus testes com pilotos jovens em Silverstone (Grã-Bretanha). Outras escuderias farão o mesmo no circuito da Yas Marina na semana posterior ao Grande Prêmio de Abu Dhabi, marcado para 4 de novembro.

Nesta quarta-feira, Bianchi participará da sessão de treinos com um carro da Force India. A Ferrari ficará com o italiano Davide Rigon, e Bird continuará testando pela Mercedes.



