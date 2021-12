Baiano defende cinturão dos pesos moscas no Jungle Fight

Bruno Menezes encara neste sábado, 21, às 21h, o combate mais crucial de sua carreira no Jungle Fight. Ele defende o título dos moscas e espera que a vitória se transforme em contrato com o UFC.

O baiano de 29 anos não esconde que o UFC é um sonho possível, e que uma boa luta pode colocá-lo um passo mais perto de realizá-lo.

"O Jungle Fight está logo abaixo do UFC, e muitos atletas são chamados depois de passarem por lá. Nada está certo, eu ainda estou aguardando uma chance, mas o passo seguinte seria esse", afirmou. Quem concorda é seu treinador, Luiz Dórea, responsável por moldar atletas como Junior Cigano e os gêmeos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

"O Brasil é um celeiro de grandes atletas, ir para o UFC seria uma consequência da série vitoriosa dele. Bruno tem um cartel de sete vitórias consecutivas, ou seja, sua parte ele está fazendo", disse Dórea. No total, são 15 vitórias e cinco derrotas.

Ainda assim, o objetivo inicial continua sendo defender o cinturão. E, apesar de o adversário ter mudado há pouco tempo - originalmente, Menezes lutaria com Ariston França, que foi substituído por Zé Reborn - atleta e treinador sabem que vencer não será uma tarefa fácil.

"O adversário é muito bom. Para estar aqui tem que ser muito bom, a gente sabe que é pedreira. Mas, com todo respeito, vamos manter esse cinturão na Bahia", garantiu Dórea. Mesmo sem ter lutado com Zé Reborn, Menezes garantiu já ter estudado o adversário direitinho.

"Estou muito bem fisicamente e psicologicamente. Nunca lutei com ele, mas já vi alguns vídeos de lutas dele. Adianto que não foi nada que me preocupasse muito. Estou preparado à altura", amenizou. "Fico muito feliz que tenham conseguido outro desafiante para que a luta não caísse", finalizou.

Bom retrospecto

O Jungle Fight, de fato, vem servindo como revelador de talentos brasileiros para o UFC. Ao todo, 24 brasileiros migraram deste torneio para a maior competição de MMA do mundo (veja quadro acima).

A maioria deles, no entanto, não leva boas lembranças do torneio. Atual campeão dos penas, José Aldo, por exemplo, perdeu a única luta da sua carreira no Jungle Fight, quando disputou o cinturão com Luciano Azevedo, em 2005.

Bruno Menezes espera quebrar essa 'regra' e ir bem nas duas competições, até para ajudar a resgatar o prestígio brasileiro no UFC. "Vamos melhorar", avisou.

