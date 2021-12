Baiano de Velocidade na Terra terá duas etapas no domingo

Com o título indefinido e a classificação embolada entre os pilotos, o Campeonato Baiano de Velocidade na Terra retorna neste domingo, 8, para a competição nas categorias turismo, speed e kartcross.

A primeira das quatro baterias do dia começam por volta das 10h, no Circuito Lelo Bala, em São Francisco do Conde. Estará em disputa a sétima e oitava etapas de 12 programadas para a temporada de 2017.

Depois das primeiras seis etapas realizadas, o piloto Hamilton Santos soma 107 pontos na liderança da categoria turismo.

Hamilton é seguido de perto por José Nicolau, segundo colocado com 76 pontos.

Já na speed, o líder Reynaldo Lucas disparou na frente com 103 pontos, colocando 38 pontos de vantagem para o segundo colocado Maiquel Silva.

Também isolado na liderança, o piloto Romero Sampaio está em primeiro lugar na categoria kartcross, com 138 pontos. O vice-líder Ramon Alves, com 95 pontos, vai precisar vencer para equilibrar a disputa pelo título.

A competição na pista de barro reúne carros com motor 1.6 refrigerado a água, como é o caso da categoria turismo, e com preparação livre de motor, no caso da speed.

A kartcross é a única que tem o motor de moto 250 cc adaptado.

Classificação do campeonato

Turismo

1º Hamilton Santos 107 pontos

2º José Nicolau 76 pontos

3º Flávio Estrela 54,5 pontos

Speed

1º Reynaldo Lucas 103 pontos

2º Maiquel Silva 65 pontos

3º Charles Barreto 60 pontos

Kartcross

1º Romero Sampaio 138 pontos

2º Ramon Alves 95 pontos

3º Antoni Morais 65 pontos

