Baiano de Velocidade na Terra decide título em Camaçari

Camaçari recebe pela primeira vez a prova final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. A etapa, que terá luta pelo título, será realizada no Circuito Ferreirão (ao lado do Estádio Municipal Armando Oliveira) neste fim de semana.

Serão quatro baterias em disputa: nas categorias Speed ( 12 pilotos), dos tradicionais Fuscas, e Turismo (18 pilotos). Os treinos livres acontecem no sábado, 23, a partir das 9h. No domingo, 24, as tomadas de tempo estão marcadas para as 10h e a primeira bateria larga às 11h, sendo que duas da Speed a pontuação vale por duas etapas. O ingresso custa R$ 10.

Na categoria Speed, a disputa está em aberto. O líder Hamilton Santos e o piloto Aureliano Campos brigam pela primeira colocação. Aureliano precisa fazer duas poles e ganhar duas baterias e ainda torcer para Hamilton não ser vice nas outras baterias, para levantar o troféu de campeão. As duas baterias equivalem a duas etapas no campeonato.

Na categoria Turismo, o título já tem dono, o piloto Leri Ricardo. Porém, a briga está acirrada pela segunda colocação, com os pilotos Gutemberg Araújo e Mateus Lima disputando ponto a ponto.

