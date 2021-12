Baiano de Kart chega à quarta etapa neste domingo

A velocidade vai tomar conta da Região Metropolitana de Salvador neste final de semana. Após passar por reformas, com mudanças no traçado e na localização dos boxes, que agora fica ao lado da arquibancada, o Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas, vai receber cerca de 40 pilotos para a quarta etapa do Campeonato Baiano de Kart.

A competição será dividida em quatro categorias: Cadete (para pilotos entre 6 e 11 anos), Super Karts 125 (com carros que utilizam motores dois tempos e é a mais veloz do campeonato), Sport 400B (para novatos) e Sport 400 (para pilotos veteranos), que é a categoria com maior números de competidores.

Os motores começam a esquentar já no sábado, 23, quando começam os treinos livres. No domingo, 24, as baterias acontecem a partir das 10h e a premiação está prevista para ocorrer por volta do meio-dia.

A Federação de Automobilismo da Bahia (FAB) ainda vai presentear o público com camisa e boné oficiais da etapa. A entrada é gratuita.

