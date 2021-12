Baiano de Jiu Jitsu começa dia 31; inscrições estão abertas

Estão abertas até quinta-feira, 28, as inscrições para os interessados em participar do Campeonato Baiano de Jiu Jitsu, que acontece a partir de domingo, 31, no Ginásio de Esportes de Dias D'Ávila.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Federação Bahia de Jiu Jitsu (FBJJ) ou na sede da instituição, localizada na Barra, em Salvador. A taxa é de R$ 50.

A competição segue as regras da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE) e conta com disputas em todas as categorias, da Mirim à Super Sênior, da faixa branca à preta.

Este é o campeonato mais antigo e tradicional do estado e já revelou vários atletas campeões, não só da modalidade como do MMA baiano. Entre eles estão Diamante Negro, Fabrício Madeirada, Betão Cavalo, Ricardo Tannus, Bebe Monstro, os irmãos Minotauro, Bruno Carvalho, Alan Carlos, Júnior Cigano, Bruno Carioca, Edilberto Crocotá, Leonardo Layola, Ednaldo "Lula" Oliveira, Rafael Margarida e os irmãos Ricardo e Edson Carvalho, que já representaram a Bahia nos octógonos.

