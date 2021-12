Baiano de Duathlon tem primeira etapa disputada neste sábado

A primeira etapa do Campeonato Baiano de Duathlon ocorre neste sábado, 10, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). Com largada prevista para as 15h15, na avenida Noide Cerqueira, a prova conta com mais de 100 atletas de várias regiões do estado. Os competidores percorrerão 5 km de corrida, 20 km de bike e mais 2.5 km de corrida.

Entre os presentes, está o triatleta Bruno Vieira, atual campeão da Copa Brasil sub-23. O soteropolitano, que é bicampeão baiano, utilizará a prova como uma etapa decisiva em sua preparação para representar a Bahia na Copa Brasil, que acontece em São Paulo, no próximo dia 25.

Bruno representou o País no American Cup em junho, realizado em Santa Marta, na Colômbia. Ele ainda terá outras quatro provas em território nacional nesta temporada.

