Baiano de boliche será decidido com clássico Ba-Vi

Dia de decisão, a bola vai rolar. Bahia e Vitória lutam por mais um título. Mas não veremos a pelota sendo disputada no gramado do Barradão ou de Pituaçu. Aliás, chutar uma bola de boliche, que pode pesar até sete quilos, não é algo muito recomendado. Que as feras do esporte rolem a bola, a partir das 20h30, nas pistas do Boliche Vilas, em Lauro de Freitas. Nesta segunda-feira, 22, será conhecido o campeão baiano de boliche e há boas chances de o vencedor ser conhecido num duelo entre os gigantes do futebol baiano.

Disputadas 16 partidas das 20 da fase classificatória, os dois primeiros colocados são do Bahia: Tuca Maciel e Carlos Salgado. O último, por sua vez, é seguido de muito perto por Marcio Martins, atleta do Vitória, atual campeão estadual. Tentando beliscar um lugar, Allan Chastinet (Ypiranga), China Edcarlos (Bahia) e Flávio Alvarez (Vitória) são os mais próximos do trio, que disputará as finais caso seja mantida a ordem de classificação atual. Se as posições do Top-3 não mudarem, Salgado e Marcio jogam uma vez e o vencedor encara Tuca, que poderá perder uma das duas disputas decisivas que mesmo assim fica com o título do campeonato.

Os dois jogadores do Bahia vêm em grande fase. Tuca e Carlão disputaram, pela seleção brasileira, o Campeonato Sul-Americano, e fizeram belo papel. Os dois conseguiram a medalha de ouro na fase individual, nas categorias adulto e sênior, respectivamente. Salgado ainda foi vice por equipes, competição na qual Tuca acabou ficando com o vice.

Na liderança do Bahia, Tuca, atualmente terceiro do ranking nacional, está confiante no título. "Jogar dentro de casa é sempre uma motivação e um grande desafio. Espero manter o bom momento que estou vivendo com a conquista do Sul-Americano e levar também essa taça", disse ele.

Ano passado, deu Vitória. Marcio Martins, que terminou a fase classificatória em segundo, bateu Reinaldo Cezimbra, do Ypiranga, e Tuca - líder da fase classificatória - por duas vezes. Tarefa difícil, mas não impossível, segundo o jogador. "Quem avança às finais em primeiro leva vantagem considerável. É um desafio ter de vencer três jogos seguidos na decisão, mas ano passado eu consegui. Concentração e determinação são fatores essenciais para virar o jogo na última decisão", considera Marcio.

Curiosamente, apesar da rivalidade clubística, os três são muito amigos. Treinam juntos com frequência e já foram parceiros em Taças Estaduais, competições de duplas que formam o Circuito Nacional ao lado dos Brasileiros (Individual, Trios, Clubes e Seleções Estaduais). "Fazemos parte de um universo pequeno. Então, estamos sempre juntos. Além disso, somos muito amigos, frequentamos a casa uns dos outros. Na pista, porém, o bicho pega", brinca Salgado, que também é campeão brasileiro sênior.

Bahia mais velho - No boliche, ao contrário do que acontece futebol, o tricolor é o mais antigo. É um dos três clubes fundadores da Federação Baiana de Boliche, em 1991, ao lado do exinto Clube Baiano de Boliche (CBB) e do Costa Verde. Vitória e Ypiranga se filiaram à FBBOL apenas em 2011.

