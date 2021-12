Baiano de Boliche começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, 16, no Boliche Brotas, no Shopping Brotas Center, o Campeonato Baiano Individual, com a participação de 42 jogadores. A promessa de disputa acirrada entre os representantes de clubes como Bahia, Vitória e Ypiranga vai aquecer o torneio.

Em 2011, na divisão principal, deu rubro-negro com Marcio Martins, mas o tricolor deu o troco ano passado, com Tuca Maciel. Do lado aurinegro, a confiança vem da conquista da última competição oficial, o de duplas com handicap, por Bruno Cezimbra e Tito Viveiros.

Serão apontados os campeões de três divisões, além dos vencedores na categoria adulto, feminino e sênior masculino.

O torneio, que vai durar cinco semanas, é o último da formação do ranking estadual do ano, que vai determinar os integrantes da Seleção Baiana no Campeonato Brasileiro de Seleções, no mês de novembro, em Guarulhos (SP). A entrada é franca.

