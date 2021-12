Baiano de bicicross inicia temporada neste domingo

Salvador será palco da primeira etapa do Campeonato Baiano de Bicicross. A competição, que abre a temporada do BMX na Bahia, será realizada neste domingo, 23, na pista Tertuliano Torres, na Praia do Corsário.

Segundo a Federação Baiana de Ciclismo (FBC), já confirmaram presença atletas de Itaberaba, Camaçari, Feira de Santana, Barrocas, Lauro de Freitas, Paulo Afonso e Aracaju-SE. As inscrições terminam nesta sexta-feira, 21, às 18h. O valor é de R$ 30.

A competição é formada por sete etapas, divididas em 15 categorias: Boys até 8 anos, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16; Master; Men 17-29; Fem 13-16; Elite Feminino; Elite Masculino; Cruiser open; Cruiser 30-39; Cruiser 40 mais; Iniciantes; e MTBX.

A competição terá início às 8h30, com os treinos, e se encerra às13h30, com a premiação. As disputas estão previstas para começar às 10h20.

