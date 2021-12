Baiano de 9 anos vence concurso e será correspondente mirim em Londres

Dez em cada dez jornalistas esportivos queriam ser correspondentes internacionais nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O pequeno levantamento foi realizado na editoria de esportes de A TARDE.

Para a infelicidade de muitos colegas, nem todos têm a oportunidade de ir a Londres para cobrir um evento dessa importância. Mas Isso não significa que a Bahia não terá um enviado bastante especial aos Jogos Olímpicos.

Trata-se do jovem João Pedro, de 9 anos, um dos cinco vencedores de um concurso cultural realizado em âmbito nacional por uma rede de lanchonetes. João será o único nordestino entre os selecionados, que foram escolhidos a dedo pelo ídolo da natação brasileira, Fernando Scherer, o Xuxa.

O ídolo e medalhista olímpico levou em consideração a simplicidade e autenticidade dos mais de cem desenhos enviados por crianças de todo o Brasil, para escolher os cinco vencedores do concurso.

Incredulidade inicial - A mãe do garoto, a publicitária Irley Rêgo, conta em detalhes o contato que Scherer fez por telefone no último dia 28.

“Ele ligou direto aqui para casa, dizendo que era o Xuxa da natação. Eu achei que era algum tipo de trote, já que fizemos uma campanha bem legal no Facebook. Preferi não fazer muita festa, para não iludir João. Mas era tudo verdade! Eles ligaram para a escola do João e foi uma festa”, conta a mãe do jovem.

A rede que promoveu o evento deu aos vencedores a oportunidade de realizar um minicurso em São Paulo, com o canal de tevê paga ESPN, especializado em esportes. Dentre os aprendizados, os jovens tiveram uma palestra de Paulo Vinícius Coelho, o PVC, referência no jornalismo esportivo do país.

“Ele disse que era uma criança muita tímida, que ele ainda é um pouco, na verdade (risos). Me disse que mesmo que todos dissessem que ele não tinha as qualidades para ser um jornalista, que ele sempre acreditou”, conta João Pedro, que ainda não sabe muito bem o que vai ser quando crescer.

Simplicidade ajudou a vencer: Com um desenho que retrata o espírito olímpico, diversas modalidades e diferentes origens, João Pedro foi um dos cinco vencedores em concurso cultural realizado em âmbito nacional.

Direções definidas - No roteiro que fará em Londres, João Pedro tem suas preferências. “A competição que mais quero ver é a de arco e flecha e o lugar que quero ver é o Big Ben”, confessa o desenhista, que também é praticante de Kung Fu, além de entusiasta do esporte nos próximos jogos, em 2016, no Rio.

João Pedro, torcedor do Bahia e de excelente desempenho na escola, viaja hoje para Londres com seu pai. O garoto falará da sua experiência no A Tardinha no próximo dia 4.Na bagagem de ida, um presente para os colegas de viagem: camisas com os desenhos de cada um dos vencedores em um dos anéis olímpicos.

Na bagagem de volta, muitas histórias e uma experiência que deve ficar na memória do pequeno baiano por muitos e muitos anos.

Roteiro de João Pedro em Londres:

Dia 27: Chegada a Londres com tour pelos principais pontos turísticos da cidade e festa de boas vindas.

Dia 28: Competição de natação masculina e feminina e visita ao Parque Olímpico e à Vila Olímpica, além de novo tour pela cidade, em ônibus característico da cidade.

Dia 29: Preliminares do vôlei masculino, momento olímpico com arco e flecha no Lords Sports Ground, apresentação a atletas olímpicos e ida a Roda Gigante Ferris, onde será possível ver todos os pontos turísticos da cidade.

Dia 30: Volta para o Brasil.

