Baiano de 2018 será disputado por 10 times

Foi definida nesta quarta-feira, 22, a nova forma de disputa para o Campeoanto Baiano 2018. Os detalhes da competição foram acertados em reunião da Federação Bahiana de Futebol (FBF) com os representantes dos 10 clubes que vão participar do torneio. O Baianão começa no dia 21 de janeiro e terá seu fim no dia 8 de abril.

A principal modificação em relação a este ano foi o número de clubes que disputam o torneio. Em 2017, foram 11 participantes, no próximo ano serão apenas 10.

Todos os times se enfrentam num único grupo, com nove jogos para cada. Ao fim da primeira fase, os quatro melhores colocados avançam às semifinais, fase que será disputada em jogos de ida e volta, assim como a final.

Também ficou decidido que apenas uma equipe será rebaixada para a Sèrie B. No caso, o time de pior campanha ao fim da primeira fase.

Vagas nas competições nacionais

Para o Nordestão, a competição oferecerá três vagas. A 1ª delas será do campeão do torneio. A 2ª vaga será para o time de melhor campanha no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O de segundo melhor ranking ganha vaga para a fase preliminar da Copa do Nordeste.

Para a Copa do Brasil, as três vagas serão destinadas ao campeão, vice-campeão e o terceiro colocado. Assim como as vagas para a Série D do Brasileiro, mas para isso não pode participar de nenhuma divisão.

