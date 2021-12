Baiano dá show no Rio Pro e vence líder do ranking

Marco Fernandez já começou o Rio Pro, etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, fazendo estragos na praia do Grumari, no Rio de Janeiro. Além de vencer sua bateria de estreia e passar direto para a 3ª fase, nesta terça-feira, 10, o baiano mandou para a repescagem o líder do circuito, Matt Wilkinson.

Na mesma hora, a torcida de internautas que acompanha a competição pelo site da WCT (Circuito Mundial de Surfe, na sigla em inglês) cravou um '#Acarajé Storm' nas redes sociais. A expressão foi em alusão ao termo 'Braziliam Storm' (tempestade brasileira, em inglês), usado para definir o grande número de brasileiros que integram a primeira divisão do surfe mundial.

"Gostei da expressão pela ligação com a regionalidade baiana", afirmou Fernandez, em entrevista ao A TARDE. Sobre a vitória contra um favorito do circuito, que lhe valeu a alcunha de 'zebra' por parte da imprensa carioca, ele disse que a estratégia foi acreditar em todas as ondas.

"Tivemos poucas ondas boas na bateria. Tive sorte de achar duas de qualidade e aproveitei bem", contou o surfista, que passou em primeiro lugar com um somatório de 13,43, contra 11,57 do potiguar Jadson André e apenas 8,73 de Wilkinson.

"É a realização de um sonho fazer parte da etapa, mas meu objetivo é demonstrar meu trabalho. Este mês está sendo perfeito: venci na Praia do Forte (etapa da segunda divisão), a triagem (do Rio Pro) e agora ganhei do líder do ranking mundial", comemorou.

Apesar da felicidade, Fernandez quer manter o foco e não deixar o sucesso subir à cabeça. "É manter a humildade e a cabeça erguida. Vamos ver o que vai acontecer", ponderou.

Bino encara Mineirinho

Outro baiano na competição, Bino Lopes terminou sua bateria em terceiro e caiu para a repescagem. Seu adversário será o paulista Adriano de Souza, o 'Mineirinho', atual campeão mundial. Ítalo Ferreira, brasileiro e 3º colocado no WCT de 2016 com 14.750 pontos, venceu a bateria de Bino.

Em outra bateria, Alejo Muniz foi o vencedor e completou o time de brasucas classificados. Muniz teve ainda o mérito de colocar na repescagem o havaiano Sebastian Zietz, atual vice-líder do circuito.

Já o campeão mundial de 2014, Gabriel Medina, também decepcionou. Ele foi superado pelo italiano Leonardo Fioravanti e o australiano Stuart Kennedy. Medina enfrentará agora o compatriota Alex Ribeiro na repescagem, fase que terá mais três brasileiros: Deivid Silva, Wiggolly Dantas e Caio Ibelli.

