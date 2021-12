Baiano corre na Espanha por vaga no Pan ou no Mundial

A única saída para o corredor baiano José Everaldo Mota, de 35 anos, é completar os 42 km da Maratona de Valência, na Espanha, em menos de 2h15min. Um dos 13.250 inscritos de 57 países na 34ª edição da prova, marcada para o dia 16 deste mês, ele aposta nesse tempo para garantir presença no Mundial ou no Pan-Americano de 2015.

O maratonista se despediu da Bahia ontem, vencendo a tradicional Corrida da Águia da PM, com 34min26 em 11 km. "São cinco vagas brasileiras no total. Três delas para o Mundial, em agosto de 2015, e duas para o Pan, em julho", explicou José Everaldo, sexto colocado no ranking da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Essa classificação o põe acima de nomes como o de Marilson Gomes, que não completou a Maratona de Amsterdã, dia 19 de outubro, e caiu no ranking liderado pelo mineiro Franck Caldeira.

Será a primeira vez em que Zé Everaldo, ex-trabalhador braçal de uma fazenda de sisal em Araci (BA), vai à Europa. "Vim para Camaçari (na Região Metropolitana de Salvador) com 14 anos. Meu pai achava melhor eu continuar na roça, mas hoje me incentiva", relembrou o atleta.

O aval paterno só foi dado quando Everaldo ingressou nas corridas, aos 22 anos. O pai, José Mota, de 74 anos, e a mãe Bernardina, de 69, que ainda residem em Araci, sentiram que o filho poderia ir mais longe. E foi. Nos 13 anos de carreira, ele ganhou o Circuito Baiano de Corridas de Rua por seis vezes.

Em 2010, numa de suas melhores performances, foi o segundo melhor brasileiro na Maratona Internacional de São Paulo. Chegou em quinto, atrás de três quenianos e do compatriota Marcos Alexandre. O tempo de 2h21min28 naqueles 42 km vem sendo reduzido.

Em maio deste ano, por exemplo, José Everaldo cravou 2h18min49, na Maratona de Porto Alegre. "Foi assim que eu vi que é possível correr abaixo de 2h15min e conquistar a vaga no Pan ou no Mundial", afirmou.

Em sua preparação para o desafio na Espanha, o maratonista relata já ter gasto seis pares de tênis, só de agosto para cá. O empenho pela vaga o fez também passar seis semanas treinando nos quase 2 mil metros de altitude de Campos do Jordão, no interior paulista.

"Ele fazendo 2h14min, pulará para segundo ou terceiro do ranking e já ganhará passagem para a Maratona de Sevilla", disse o técnico Gilmário Mendes.

Também técnico da corredora Marily dos Santos, Mendes relata que os organizadores da prova em Sevilla costumam acompanhar os 42 km da Maratona de Valência e selecionar aqueles com os melhores tempos para oferecer a cortesia.

Apostando nas duas coisas, o técnico apertou a rotina de treinos que seguiu até esta semana, em Salvador, de onde Zé viaja hoje para a Espanha. Diariamente, foram 36 km de corridas e 180 km por semana.

"Não posso garantir ganhar dos quenianos, embora já tenha vencido outras vezes, mas é de 99% a minha confiança em fazer um tempo abaixo de 2h15min", afirmou o corredor.

Da roça ao pódio

Depois de largar a roça de sisal, Zé Everaldo arriscou-se a lutar karatê dos 18 aos 22 anos. Atendeu convite de um colega de trabalho em uma panificadora de Camaçari.

Aos 22 anos, foi ser técnico de segurança do trabalho no Polo Petroquímico, onde ganhava quatro salários mínimos. A esta altura, já tinha trocado as corridas de 100 e 200 m pelas de rua, e treinava com o atual técnico Gilmário Mendes.

A dificuldade de conciliar corridas e trabalhos em turnos diferentes do dia o fez largar o Polo e viver do esporte. "Minha mulher ficou estressada, perdemos o plano de saúde, mas quando me viu ganhando R$ 13 mil em São Paulo, só em uma corrida, gostou", brincou.

Um dos 18 filhos dos agricultores José e Bernardina, ele é o único corredor entre os cinco homens e as 13 mulheres. Por lá, agora, quando retorna, é o herói de toda a família.

