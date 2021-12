Baiano constrói barco para ir à Olimpíada com 20 pessoas

De olho nas Olimpíadas, o mergulhador aposentado Neemias Santos, 53, projetou o Barco do Subúrbio. A ideia dele é, no próximo ano, levar, ao menos, 20 pessoas para o Rio de Janeiro, em uma viagem que deve durar um mês.

Além da sede de aventura, o fator motivador do projeto, que levou três meses para ser concluído, foi mobilizar a comunidade de Tubarão e promover a cultura local.

"Onde o barco atracar vai chamar atenção, mostrando a arte do subúrbio", explica Neemias, que bancou o projeto apenas com o apoio da comunidade. Ele diz não ter noção dos custos.

Para Neemias, o design diferenciado e os desenhos farão do barco uma "obra de arte" no mar. Ainda não há critérios para escolher a tripulação. Ele diz que mais importante do que assistir os jogos é estar no Rio.

"Desenhei pensando na cultura do subúrbio. E fiz sinuoso e cheio de curvas inspirado nas mulheres baianas", revela o projetista, que começou a mergulhar para sustentar a família.

O barco tem ilustrações realistas, obras do grafiteiro Eder Muniz, 32, que teve a responsabilidade de traduzir os diferentes pensamentos dos moradores de Tubarão, que ajudaram a construir a embarcação.

O barco já está pronto, aguarda autorização da Capitania dos Portos para realizar a primeira viagem, o que deve acontecer, ele acredita, em até 15 dias.

Com capacidade para 40 pessoas, poderá realizar passeios e festas particulares. Serão esses eventos que vão custear a viagem de um mês para os sortudos que irão às Olímpiadas 2016.

Quem quiser contratar deve saber que será obrigado a sempre levar, no mínimo, cinco pessoas de Tubarão para o evento. "É turismo de inclusão. Não podemos deixar o nosso povo de fora", diz Neemias.

A construção do barco se deu de forma coletiva. Foram os próprios moradores da comunidade de Tubarão que ajudaram Neemias a montar o projeto.



Para a viagem ao Rio de Janeiro, que está marcada para acontecer no início de junho de 2016, apenas 20 pessoas devem embarcar e vão passar por cidades como Porto Seguro e Vitória, capital do Espirito Santo.

Contatos com Neemias Santos: 71 3308-9898

