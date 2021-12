Baiano conquista título de simples no Pan-Americano de Beach Tennis

O baiano Matheus Giovanni, de 20 anos, conquistou o título de simples no Pan-Americano de Beach Tennis, que aconteceu no sábado, 4, em Santa Cruz Cabrália (distante a 734 km de Salvador), no extremo sul do estado. A competição foi realizada nas areias da praia de Coroa Vermelha do Hotel Capitania.

Nascido em Eunápolis (a 643 km da capital baiana), o jovem tenista, que foi eliminado nas duplas masculinas, comemorou o resultado expressivo. "Me sinto muito feliz com a conquista e satisfeito pelo meu jogo, me dá mais motivação para seguir treinando firme. Foi um Pan ótimo para mim, cheio de aprendizados, muitos jogos de qualidade e amizades de gente de todos os cantos. Jogar com o Kuteer foi ótimo, ele é calmo e passou muita coisa legal para mim", disse Giovanni.

No torneio, que contou com 190 atletas de sete países, a Bahia também garantiu o título na categoria 50+, com Eduardo Smeha, que faz parceria com o paulista Rogério Tomin. Já na dupla 40+, a baiana Patrícia Tremura e Marco Viscardi subiram no lugar mais alto do pódio.

Até 2022

O Pan-Americano está confirmado Santa Cruz Cabrália por mais quatro temporadas e seguirá até 2022. Além disso, há um projeto para escolinhas de Beach Tennis na região, informou i coordenador Luis Pedreira.

"Ficamos satisfeitos com o evento, Todos elogiaram o local, estrutura do evento, foi além de nossa expectativa. Agora é preparar para o ano que vem. Já vamos conversar esta semana para trabalhar para 2019. Depois desse Pan, vamos fazer escolinhas de Beach Tennis aqui em Cabrália. A criançada que participou da clínica se apaixonou e está perguntando para seguir jogando, se vai ter rede para jogarem. Vamos com tudo para desenvolver o Beach Tennis aqui na cidade", afirmou Pedreira.

