Baiano conquista ouro no Mundial de Parajiu-jitsu

O atleta baiano Valtoney Silva, conhecido como Pitty Gladiador, retornou do interior de São Paulo na terça-feira, 9, após conquistar a medalho de ouro no Mundial de Parajiu-Jitsu 2014.

A competição aconteceu no último domingo, 7, no ginásio esportivo José Liberatti, em Osasco. Valtoney, que é atleta do Vitória, foi o único representante do Estado na competição e disputou na categoria Senior Super Pesado.

O mundial de Parajiu-Jitsu é organizado pela Confederação Brasileira Paradesportiva de Jiu-Jitsu (CBPJJ).

