Baiano conquista ouro em mundial de jiu-jitsu profissional

O lutador baiano Gutemberg Pereira, atleta do Vitória, conquistou duas medalhas - um ouro e um bronze - no Mundial Profissional de Jiu-Jitsu (WPJJC), disputado entre os dias 14 e 16 de fevereiro na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Com boas performance, o Pereira levou o ouro na sua categoria (até 94 kg) e arrancou um bronze na absoluto, que tem peso acima da sua medida. Na disputa do primeiro lugar, ele bateu o gaúcho Fabrício Padilha da Silva e conquistou o título.

A seletiva de Gramado é considerada pelos técnicos da modalidade como a melhor do mundo, e reúne os melhores atletas para a disputa do WPJJC.

O baiano agora se prepara para disputar o mundial de Abu Dahbi, que será disputado no mês de abril.

adblock ativo