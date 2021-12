Baiano busca tetra brasileiro no bodyboard em Itacaré

O atleta baiano Israel Salas inicia, nesta quinta-feira, 23, sua corrida pelo inédito tri brasileiro (e também das etapas realizadas no estado) no Mahalo Bahia Bodyboarding Show, que abriu nesta quarta, 22, o circuito nacional da modalidade, na praia da Tiririca, em Itacaré.

Ele é um dos 17 baianos inscritos na abertura da temporada brasileira de bodyboard, incluindo aí o campeão mundial da categoria no ano de 2008, Uri Valadão, terceiro colocado no ranking global em 2014.

Salas cairá na água somente na 3ª rodada do dia, já que está entre os 16 cabeças-de-chave no profissional masculino.

"Itacaré é um circuito muito especial, por me trazer boas lembranças e por vir crescendo no Brasileiro", diz o atleta, radicado há cinco anos no Espírito Santo. "Será um feito inédito se eu vencer", completa o atual 6º colocado do ranking mundial, sobre o tetra em vista.

Aos 31 anos, Salas traça uma meta de alçar voos mais altos nas duas próximas temporadas internacionais. Para isso, tem contado com estrutura de patrocinadores e incentivos do poder público no estado vizinho.

"Meu sonho é ser campeão mundial. O Espírito Santo me abraçou e trouxe apoios que mudaram minha vida", valoriza.

Baiano voador

Já Valadão volta ao circuito nacional após ficar de fora do brasileiro nas duas últimas temporadas. O Baiano Boador, como é conhecido, chegou com possibilidades de título mundial até a última etapa, em Portugal.

Ele se diz frustrado com a mudança na organização internacional, que deixou de ser administrada pela IBA Tour e passou para a chancela Association of Professional Bodyboarding (APB), transição que cancelou outras três etapas do mundial.

"Apesar disso tudo, o ano foi maravilhoso para mim. Eu tinha possibilidade de me sagrar campeão em Sintra, a depender de uma combinação de resultados", analisa.

Valadão vai disputar a primeira rodada do profissional masculino, na qual avançam os dois primeiros colocados. Ele vai enfrentar os capixabas Magno Passos e Rafael Cerutti, mais o alagoano Lucas Nunes.

"Além de competir, claro, essa é uma oportunidade de rever muita gente que conta com uma estrutura sensacional e atletas de nível elevado. Com certeza, em 2015, vou chegar mais fortalecido", crava.

adblock ativo