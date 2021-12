Baiano Bruno Menezes mantém cinturão no Jungle Fight

Campeão dos moscas do Jungle Fight, o baiano Bruno Menezes manteve o cinturão ao vencer o desafiante Zé Reborn na luta realizada na madrugada de domingo, 23, no ginásio do Morumbi, em São Paulo.

O confronto vinha equilibrado até o final do primeiro round quando, Menezes encaixou um soco cruzado de direita que deixou Reborn tonto. Percebendo que o adversário ficou desorientado, ele desferiu uma série de diretos que levaram o oponente ao chão, nocauteado. Desta forma, garantiu a vitória.

"Preciso continuar treinando. Ser campeão é difícil, mas se manter no topo é ainda mais difícil. É uma honra continuar com esse cinturão do Jungle Fight. Aqui é a selva, ou mata ou morre. E, se amarrar a luta, não volta. Por isso, treinei para dar show", afirmou o baiano no final do evento.

O torneio também teve a disputa pelo cinturão dos médios. André Lobato enfrentou Alexandre Hoffmann e venceu a luta em 44 segundos, com uma chave de calcanhar.

Na disputa internacional da noite, o brasileiro Quemuel Ottoni conseguiu uma rápida vitória sobre o peruano Jackson Mora. O gringo caiu em um minuto e 21 segundos.

adblock ativo