Baiano Bruno Jacob vence Mundial de Jet Ski em Salvador

O piloto baiano Bruno Jacob venceu a 4ª etapa do 15º Jet Waves World Championship (campeonato com manobras de jet ski nas ondas), que começou na sexta-feira e terminou no domingo, 17, na praia Stella Maris, em Salvador.

Na bateria final, Jacob superou o norte-americano Mark Gomez, atual campeão mundial, que continua líder do circuito enquanto o baiano pulou da terceira para a segunda colocação no ranking. Bruno também foi primeiro lugar entre os sul-americanos.

O circuito seguirá agora para os Estados Unidos, na etapa de 9 a 11 de setembro. Participaram pilotos da Argentina, Estados Unidos, México, Inglaterra e Brasil. Bruno Jacob também conquistou o título do best jump (melhor salto), disputado à parte na competição.

Na disputa da categoria amadora, o título ficou com o paranaense Augusto Ribas, 23 anos, que treinou junto com Bruno em Barra do Jacuípe. Na final, ele derrotou o argentino Gonzalo Martinez.

