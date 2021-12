Baiano Bino Lopes vai para repescagem com Medina no Mundial de Surfe

A estreia dos brasileiros na etapa do Rio de Janeiro do Mundial de Surfe nesta terça-feira, 9, não foi das melhores. Dos 11 integrantes do "Brazilian Storm" que já disputaram suas baterias na Praia de Saquarema, três venceram e avançaram direto para a terceira fase e cinco foram para a repescagem.

Passaram Adriano de Souza, o "Mineirinho", Felipe Toledo e Ian Gouveia. Ainda têm chances de classificação na repescagem o campeão mundial de 2014, Gabriel Medina, e Bino Lopes, único surfista baiano na competição.

Também foram mandados para a repescagem Jessé Mendes, Jadson André e Yago Dora. Caio Ibelli ainda vai disputar a sua bateria, a de número 12.

Medina abriu a etapa brasileira Rio Pro 2017 competindo com o norte-americano Nat Young, vencedor da bateria com um somatório de 13,84 (6,17 e 7,67). O brasileiro chegou perto, mas caiu para a repescagem ao somar 13,10, com um 6,0 e um 7,10.

"Eu comecei um pouco devagar, caí bastante no começo da bateria. Quando comecei a aquecer, já era tarde, mas as últimas ondas me deram confiança para o restante do campeonato", disse Medina, que, apesar do resultado, ficou à frente do havaiano Ezekiel Lau, que somou 10,60 pontos.

A torcida que não deu certo para Medina funcionou em seguida para Mineirinho, que, com 12,26, saiu vencedor do duelo de brasileiros superando a Jadson André, que fez 10,16, e a Wiggolly Dantas (8,97).

"O que eu fiz foi suficiente para avançar. Agora vou trabalhar bem a minha concentração, preparar a minha prancha e descansar para a próxima etapa", disse Mineirinho.

Na bateria seguinte, o campeão mundial John John Florence encarou os brasileiros Yago Dora e Miguel Puppo. Com melhor performance, Florence eliminou Puppo e mandou Dora para a repescagem.

Baiano

O baiano Bino Lopes deixou escapar por pouco a vitória na bateria 5, que disputou contra o número 2 do ranking mundial Jordy Smith e contou também com o australiano Jack Freestone. Bino estava na frente até os últimos segundos, mas Jordy conseguiu virar.

Depois de começar fazendo 11,06 para assumir a liderança e deixar Smith precisando de 4,53 para virar, ele viu o sul-africano conseguir uma onda boa para somar mais 4,67 nos instantes finais.

>> Top 7

1º Jonh John Florence, do Havaí 23.000 pontos

2º Jordy Smith, África do Sul 19.200

3º Owen Wright, Austrália, 19.200

4º Adriano de Souza, Brasil,14.400

5º Kolohe Andino, EUA, 13.750

6º Filipe Toledo, Brasil 12.200

7º Caio Ibelli, Brasil 11.500

