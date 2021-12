Baiano Allan do Carmo fica sem vaga nos Jogos de Tóquio

O baiano Allan do Carmo não conseguiu se classificar na maratona aquática para os Jogos de Tóquio. Neste domingo, 20, na disputa do pré-olímpico realizada na cidade de Setúbal, em Portugal, ele terminou a prova de 10km em 41º lugar e perdeu a chance da terceira participação em Olimpíadas.

Outro representante brasileiro, o goiano Diogo Villarinho ficou na 19ª colocação, com 2h03min09s, e também não se classificou. Com isso, o Brasil será representado apenas pela baiana Ana Marcela Cunha.

O vencedor foi o britânico Cheal Pardoe, com 2h2min07, seguido pelo grego Athanasios Kynigakis e pelo também britânico, Tobias Robinson, ambos com cinco segundos atrás do vencedor. Ao total, eram 15 vagas na disputa, sendo uma já destinada ao Japão, país anfitrião das Olimpíadas.

Não deu para o 🇧🇷 no pré-olímpico de maratonas aquáticas em 🇵🇹 Diogo Villarinho ficou em 19º e Allan do Carmo, em 41º e acabaram não conquistando a vaga para #Tokyo2020 🏊🏽‍♀️Ana Marcela Cunha será nossa representante no 🇯🇵 Valeu, Diogo e Allan! Em frente💚💛 📸Satiro Sodré pic.twitter.com/LhzbT1mnDG — Time Brasil (@timebrasil) June 20, 2021

adblock ativo