Baiano Allan do Carmo fica em 7º nos 10km em Mundial

O atleta baiano Allan do Carmo chegou em sétimo na maratona de 10 km, disputada na manhã desta segunda-feira, 22, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona (Espanha).

Allan do Carmo terminou a primeira volta em 32º lugar, na segunda subiu para o 21º, na terceira chegou ao quarto lugar e terminou a disputa em sétimo.

"Foi uma prova muito difícil, muito disputada, com os melhores do mundo. Foi um excelente resultado. Este era um objetivo, estar entre os 10 primeiros porque esta colocação daria a vaga para as olimpíadas se estivéssemos em 2015. Este é o resultado do trabalho que a gente vem fazendo com uma equipe inteira e só é possível graças ao Projeto Medalha do Ministério dos Esportes, os Correios, a Bahia Gás, o Projeto Faz Atleta e o Governo da Bahia . O objetivo é chegar em 2016 brigando entre os três primeiros. Estou feliz porque foi um grande resultado", declarou Allan após a prova.

Diogo Villarinho, o outro brasileiro na prova, chegou a ficar entre os dez primeiros nas duas primeiras voltas, mas acabou levando muitas pancadas dos rivais e terminou a disputa na 52ª posição.

O vencedor da prova foi o grego Spyridon Gianniottis (1h49m11s), que conquistou o bicampeonato da categoria. Completaram o pódio o alemão Thomas Lurz (1h49m14s) e pelo tunisiano Oussama Mellouli (1h49m19s).

Ana Marcela - Na terça-feira, 23/07, a baiana Ana Marcela Cunha e a paulista Poliana Okimoto disputa a versão feminina dos 10 quilômetros. Já no sábado, 27, ocorre as provas dos 25 quilômetros feminina e masculina.

Ana Marcela já conquistou uma medalha na competição, ao ficar com o bronze na prova dos 5km, no último sábado, 20. A paulista Poliana Okimoto ficou com a prata na mesma prova, vencida pela americana Danita Anderson.

