Baiano Allan do Carmo é bronze e assume a liderança

O nadador baiano Allan do Carmo conquistou nesta sexta-feira, 1º, a medalha de bronze na quinta etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, no Lago Magog, no Canadá. Este foi o segundo pódio de Allan no circuito 2014 após a prata na etapa de Setúbal, em Portugal.

Ele completou o percurso de 10 km em 1h55min12s94. Com o resultado, o baiano assume a liderança da Copa do Mundo com 63 pontos. O vencedor da prova foi o norte-americano Alex Meyer (1h55min10s63), seguido pelo atual campeão e terceiro na classificação (48 pontos), o alemão Thomas Lurz (1h55min10s90). O seu compatriota, Christian Reichert, perdeu uma posição e agora é segundo, com 54 pontos ganhos.

Outros brasileiros tiveram bom desempenho na prova. Samuel de Bona e Diogo Villarinho tiveram a quarta e sexta colocações, respectivamente, com os tempos de 1h55min13s24 e 1h55min14s55. Esse foi o 10º pódio do Brasil no circuito, sendo a terceira medalha de bronze, que soma-se às três de ouro e quatro de prata conquistadas nas etapas anteriores. A próxima etapa ocorre no próximo dia 9 de agosto, em Lac Megantic, no Canadá.

adblock ativo