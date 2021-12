Baiano Allan do Carmo busca ascensão na China

O baiano Allan do Carmo quer terminar o ano de 2012 entre os três melhores atletas de maratonas aquáticas do mundo. Com este objetivo em mente, o nadador disputará as últimas etapas da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, no mês de outubro, na China.

Atual oitavo colocado do ranking, Allan terá pela frente duas provas para tentar chegar à terceira colocação. A primeira acontece no dia 7, em Hong Kong; a outra será em Shantou, na semana seguinte.

Após ter terminado em terceiro lugar na última etapa, que foi disputada no Canadá, o atleta baiano aposta nas experiências anteriores para conseguir o título em Hong Kong.

"Essa é a quarta vez que vou competir em Hong Kong. Já conheço muito bem o percurso que vou fazer. Estou me preparando para fazer uma boa prova e trazer uma excelente pontuação para melhorar minha posição no ranking", projeta Allan do Carmo.

Em relação a Shantou, embora chame a atenção para as dificuldades provocadas pelas condições adversas das águas, o nadador lembra também das suas conquistas recentes no local.



"Lá foi a minha melhor colocação em provas do circuito em 2009, quando fiquei em segundo lugar. Espero repetir essa boa atuação este ano para terminar a temporada entre os primeiros no ranking da Copa do Mundo", conclui.

No início deste mês, como forma de preparação para o Circuito Mundial, Allan do Carmo venceu uma etapa do Circuito Baiano de Maratonas Aquáticas.

Histórico de Allan - Medalhista nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, Allan do Carmo é uma referência na maratona aquática brasileira. Este ano, ele bateu na trave na luta por uma vaga nos Jogos OIímpicos de Londres.

Além do terceiro colocado nos Jogos Pan-Americanos, Allan tem em seu currículo o bicampeonato do Campeonato Sul-americano Juvenil, nos 10 km (2005 e 2007), o título dos Jogos Sul-americanos, nos 5 km (2006), o tricampeonato brasileiro (2007,2009 e 2011), vice-campeonato mundial em 2009 e terceiro colocado do Circuito Mundial 2010.

O nadador conquistou ainda três vezes a mais tradicional prova da Bahia, a Travessia a nado Mar Grande - Salvador.

