Baiano Alex Luz tenta se afirmar no Cruzeiro

Foi das areias da praia de Itapoã que surgiu mais uma promessa do futebol brasileiro. Sempre intimidado pelos colegas e amigos devido a falta de habilidade no jogos da rua, Alex Luz, 21, decidiu que queria ser o melhor naquilo. Apesar de ter treinado natação dos 4 aos 12 anos, escolheu entrar numa escolinha para ser jogador de futebol profissional um dia.

Sempre com o apoio de sua mãe e de seu pai, Alex chegou ao Atlântico Esporte Clube, sediado no Sítio do Caju, em Lauro de Freitas. Apenas um ano depois, aos 14, foi chamado para fazer testes no Cruzeiro.



"O cara me ligou no dia 1º de abril, por isso não acreditei logo. Mas, graças a Deus, era verdade e fui arrumar minhas coisas", conta Alex.

Destro, começou como volante, mas na base da Raposa virou zagueiro. Rápido no entrosamento com os colegas, não teve muitas dificuldades na adaptação de função.

"Lá na Toca da Raposa tem tudo: quarto, comida, roupa lavada, escola... Não saía para nada", conta o zagueiro baiano. Dentre as amizades, destaca o meia Lucas Silva e o lateral Mayke, que conquistaram o Campeonato Brasileiro Sub-20 2013 ao seu lado e também subiram para o time profissional.



Alex participou ainda de duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior como titular.

Profissional

Antes de subir para o time profissional, Alex enfrentou uma serie de lesões. Em duas delas passou por cirurgias de ligamento no joelho direito. "Cheguei a ficar nove meses sem jogar, mas sempre mantive a disciplina para ultrapassar essas barreiras".



O primeiro contrato profissional foi aos 16 anos e em janeiro do ano passado foi chamado para o time principal. "Eu tava na praia, aqui em Salvador, e Lucas me ligou dizendo que meu nome estava na lista para fazer exames. Tive que voltar para Belo Horizonte no mesmo dia", conta o sorridente Alex.

O primeiro ano de profissional não podia ser melhor. Livre de lesões, entrou em campo na Copa do Brasil e fez parte do time que foi campeão mineiro e brasileiro. Sua estreia profissional foi numa partida nos EUA, durante a Copa do Mundo.

O garoto de Itapoã, onde sua família mora até hoje, tem tudo para despontar neste ano. O Cruzeiro vem aproveitando bastante os atletas de sua base e o time vai disputar quatro competições em 2015, abrindo ainda mais as portas para uma rotatividade nas escalações.



"Esse pode ser o ano de minha vida. Apesar da concorrência dura de zagueiros de Seleção Brasileira, acredito que, mantendo o foco, mais oportunidades vão surgir em 2015".

