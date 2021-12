Baianas participam de mundial antes da Paralimpíada

Três anos foram suficientes para a soteropolitana Tascitha Oliveira, de 22 anos, transformar sua batalha contra uma paralisia cerebral em potencial esportivo. No sábado, 24, ela começa sua participação no Mundial Paralímpico de Atletismo 2015, no Qatar, que começou na quinta-feira, 22, e dá vagas na Paralimpíada do Rio de Janeiro do ano que vem.

Às 10h40 (horário da Bahia), ela disputa a semifinal dos 200 m classe T35 (atletas com limitações de coordenação). Se bem-sucedida, estará na final de domingo, às 10h14.

Na terça, compete na prova dos 100 m, que lhe rendeu medalha de prata no Parapan de Toronto, em agosto. Extraordinário para quem só ingressou no atletismo em meados de 2012, quando começou a treinar arremesso de peso e corrida rasa. "Tenho conseguido resultados graças a muita força de vontade, fé e determinação. Quando estou correndo, me sinto livre, como se não tivesse nenhuma limitação", declara.

Entre os 40 para-atletas brasileiros que competem em Doha, há outra baiana: Raíssa Machado, 19 anos, nascida em Ibipeba e que, na quinta-feira, disputará a prova de lançamento de dardo na classe F56 (atletas com disfunção nas pernas), modalidade em que conquistou a medalha de bronze no Parapan de Toronto.

Bahia engatinha

Além da modesta representação na delegação nacional, outro sinal de que a Bahia ainda engatinha em esportes paralímpicos vem de as duas atletas, ao lado de mãe e irmãos, terem deixado o estado.

Raíssa mora em Uberaba, Minas Gerais, desde os nove meses. Tascitha se mudou para o Rio de Janeiro aos 11 anos e diz: "Lá, encontrei mais oportunidades para me desenvolver no atletismo e tive a sorte de encontrar as minhas treinadoras, Walquíria Campelo e Vanessa Mello, que me impulsionaram. Em Salvador, não sei se teria encontrado os profissionais que conheci".

Do estado natal, guarda mágoa e paixões: "Sofri preconceito nas escolas onde estudei. Certa vez, em uma escola conceituada de Salvador, na hora da minha matrícula, a diretora informou que a escola não estava preparada para receber portadores de necessidades especiais e, por isso, eu não podia estudar lá. Mas adoro a Bahia. Meu pai é de Salvador e eu tenho muitos parentes baianos. Boa parte deles mora em Morro de São Paulo, que é o meu lugar preferido".

Assim como Tascitha, Raíssa já nasceu com necessidades especiais. No caso, má formação dos membros inferiores. Ela, que começou no esporte aos 12 anos, comenta: "Me mudei, pois onde eu morava não tinha recursos para fazer a cirurgia que precisava. Ter crescido em Minas me ajudou no lado pessoal e esportivo, pois me trouxe mais possibilidades de eu ser alguém. A Adefu (Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba) me ajudou muito".

