Baianão Sub-20: Bahia e Vitória decidem título nesta quinta

A final do Campeonato Baiano sub-20, nesta quinta-feira, 5, às 15h, em Pituaçu, não definirá apenas o campeão da categoria, mas também qual garoto vai se vingar do ex-clube. No Bahia, mandante, a volta por cima pertenceria ao lateral direito Marlon. No Vitória, seria de Alef, da mesma posição.

No jogo de ida, há uma semana, o Tricolor venceu por 1 a 0. Como fez a melhor campanha ao longo do campeonato, pode perder nesta quinta por até um gol de diferença.

Este é o primeiro torneio que Marlon, de 19 anos, disputa pelo Bahia. Até setembro, ele jogava no Vitória, equipe em que estava desde 2012. O garoto diz que sua saída do Leão foi traumatizante: "Precisei de duas cirurgias, e o clube não arcou com nenhuma".

Marlon machucou o menisco do joelho esquerdo justamente num Ba-Vi, em novembro de 2014. "Quando procurei o clube, ninguém mostrou interesse em marcar a cirurgia. Foi quando percebi que meu contrato ia acabar em menos de um ano, e eles não queriam ter esse gasto", contou.

O garoto relata que retornou à sua cidade natal, Linhares (ES), onde fez o procedimento, pago por seu empresário. Quando voltou à Toca, mais problemas: "Meu joelho começou a travar e precisei de outra cirurgia. Tentei conversar com o coordenador [da base, Carlos Anunciação] para marcar, mas parecia que ele fingia não me ouvir. Tive que voltar à minha cidade", afirmou.

Carlão, o coordenador, nega que tenha havido omissão: "Quando ele se machucou, nosso departamento médico montou toda uma programação. Mas o empresário de Marlon preferiu se antecipar. Levou ele para fazer cirurgia sem o acompanhamento do clube".

Marlon ficou sem atuar até o final do seu contrato, em setembro de 2015, quase um ano após a lesão. Assinou em outubro com o Bahia. Na nova equipe, já foi até titular do profissional, no triunfo por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, na Fonte Nova, pela primeira fase da Copa do Nordeste.

Hoje, o lateral diz não ter mágoa: "Sinceramente? Prefiro pensar no quanto eles já haviam me ajudado antes", disse. "Lembrar de tudo o que eu passei, de ficar um ano sem jogar, só me motiva mais. Se eu fizer um gol, vou comemorar como se fosse acabar o mundo. Quero mostrar o atleta que eles perderam".

Marlon deixou o Leão por conta de cirurgias no joelho; Alef saiu do Bahia porque o clube atrasou seu FGTS (Foto montagem: Felipe Oliveira l EC Bahia l Divulgação e Divulgação l EC Vitória)

Ex-Tricolor

Do outro lado, o problema se repete: Alef, também de 19 anos, trocou o Bahia pelo Vitória, só que há mais tempo, em 2013. Ele é outro que tem motivos para agradecer pela mudança de endereço.

O lateral direito, natural de Salvador, defendia o Bahia desde 2006. Um ano antes de deixar o Tricolor, fazia parte da seleção brasileira sub-15 e era considerado uma das principais promessas da base.

O desempenho em campo não era correspondido fora. O Bahia deixou de recolher o FGTS dele e de outros jovens, que entraram com uma ação de rescisão indireta. Alef deixou o Esquadrão na mesma 'leva' de outros atuais rubro-negros, como o goleiro Caíque, já no profissional.

"Não sinto mágoa porque, sinceramente, saí de lá e vim para um lugar muito melhor, que é o Vitória", provoca Alef. "Ainda conheço algumas pessoas que trabalham lá, como roupeiros e massagistas, mas não tenho mais tantos amigos no time. A equipe mudou muito de lá para cá".

Alef é outro que, no Vitória, chegou a treinar entre os profissionais sob o comando de Mancini, mas não jogou. A estreia no time principal, ele espera ser ainda neste ano. "Estou trabalhando para conquistar isso. Quando treinei com Mancini, foi um técnico que cuidou e zelou para que eu evoluísse", disse.

O ingresso para o duelo será um quilo de feijão ou arroz, que será doado pelo Bahia para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

