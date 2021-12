Baianão Sub-20: Bahia bate Vitória e fica perto do título

Ao menos na decisão do Baianão sub-20, o Bahia já deu um passo enorme rumo ao título. Nesta quinta-feira, 28, no Barradão, bateu o Vitória por 1 a 0 pelo duelo de ida da final [assista ao gol da partida abaixo].

O gol foi digno de grandes momentos dos times profissionais. Aos 43 minutos do segundo tempo, quase ao 'apagar das luzes', o lateral direito Marlon pegou um rebote de escanteio e chutou para o meio da área. De primeira, o meia Wesley Mosquito emendou 'de letra' no canto direito para marcar um golaço.

O regulamento da competição é o mesmo do campeonato de profissionais. E o Tricolor, dono da melhor campanha também no sub-20, jogo com a vantagem do empate na soma dos 180 minutos.

A partida de volta será às 15h da próxima quinta, 5, em Pituaçu. Para levar a taça, o Rubro-Negro terá de vencer por, pelo menos, dois gols de diferença.

Porém, precisará evoluir muito com relação à partida de ontem. Mesmo atuando em casa, o Vitória parou na eficiente marcação adversária. No final, o jogo se caracterizou por intensa movimentação, mas poucas chances de gol.

"Nosso adversário é um time mais velho e experiente. E, mesmo assim, tivemos uma boa atuação. O resultado mais justo seria 0 a 0. Porém, não há nada perdido. Ainda temos uma partida inteira pela frente", declarou Hamilton Mendes, treinador do Vitória.

Aroldo Moreira, do Bahia, comentou: "Não podemos entrar no clima de 'já ganhou', mas estou confiante. Hoje (ontem), jogamos bem e criamos várias oportunidades. Foi uma grande partida, sobretudo no segundo tempo".

Assista ao gol do volante Wesley, que decretou o triunfo tricolor no Ba-Vi da primeira final do sub-20, no Barradão. pic.twitter.com/5wR4kSYmlo — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 28 de abril de 2016

