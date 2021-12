Baianão: nunca time derrotado reverteu a vantagem na final

Abert Einstein, físico da teoria da relatividade, pregou que "Algo só é impossível até que alguém prove o contrário". Porém, no futebol baiano, a citação do cientista é relativa. Pelo menos na história do Campeonato Baiano, a missão do Vitória de reverter os 2 a 0 sofridos pelo Bahia, se não for inalcançável, seria algo inédito.

Se vencer por dois gols de diferença, o Leão faria história, caso prove as palavras de Einstein. Contando as finais entre tricolores e rubro-negros, nunca alguém conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols.

O Bahia, em 1998, até já conseguiu inverter a vantagem de dois empates do rival. Venceu por 2 a 0 no jogo de ida, na Fonte, e sofreu 1 a 0 na volta, no Barradão.

No lado do Leão, apesar da missão ser inédita, isso não significa que exemplos na história não possam animar o torcedor rubro-negro. Uma palavra pode, inclusive, arrancar o sorriso do Vitória: 'menta'.

No triangular decisivo do Baianão de 2008, o Vitória levou um sapeca de 4 a 1 do Bahia, em pleno Barradão. Assim como o Lepo Lepo, na época os tricolores adotaram a música "Chupa que é de uva". Uma semana depois, em Feira, Vitória deu 3 a 0, foi campeão por um gol de saldo e devolveu a provocação com outra música, com o seguinte refrão: "Já que você provocou, agora experimenta, senta que é de menta".

Já em 1972, o Bahia só precisava de dois empates, mas o Leão venceu as duas partidas finais (2x1 e 3x1).

Humildade e esperança

Mesmo que o histórico e a vantagem apontem o Bahia perto do título, todos os jogadores, tanto no lado tricolor, quanto no lado rubro-negro, preferem crer na frase de Einstein no início do texto. No Esquadrão, a palavra de ordem é a humildade.

"Essa empolgação é somente da torcida. Vamos nos focar com a mesma humildade, pois o Vitória é forte e está tudo em aberto. Vai ser um jogo difícil e ninguém foi campeão ainda", garantiu Fahel.

No Vitória, o sentimento é o mesmo do atleta tricolor. O volante Cáceres encarnou o Tom Cruise e acha que vai cumprir a "missão impossível" de ser campeão baiano, assim como no filme de espionagem.

"O jogo na Fonte Nova acabou. Nós já estávamos com a cabeça na revanche e sabemos que precisamos tirar a diferença de dois gols. Acho que não é muito. É uma diferença boa, mas não é impossível ganhar esse jogo e ser campeão", pregou o paraguaio, crendo na inversão da vantagem.

