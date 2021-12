Baianão: jogos no interior terminam iguais

Equilíbrio foi a marca dos confrontos entre times do interior na tarde de domingo, 15, pelo Campeonato Baiano 2015.

Em jogo das quartas de final, a Jacuipense conquistou um empate fora de casa contra a Juazeirense. No mata-mata contra o rebaixamento, o Feirense acabou empatando com a Catuense, em casa. Jacobina e Serrano empataram em Senhor do Bonfim.

Precisando reverter a vantagem da Jacuipense, devido à melhor campanha na 1ª fase, a Juazeirense contou com o apoio do torcedor no Adauto Moraes para tentar avançar às semi. Logo no primeiro tempo, o time de Juazeiro abriu o placar com o gol contra após lançamento na área de Sassá.

Entretanto, o time de Riachão de Jacuípe reagiu na etapa final e, aos 24 minutos, Nadson marcou o gol de empate. O atacante, com passagens por Bahia e Vitória, é o artilheiro do time no campeonato, com 4 gols. Agora, basta à Jacuipense empatar para chegar às semifinais da competição estadual.

Rebaixamento

Na luta pela permanência na Primeira Divisão do campeonato, ambas as partidas terminaram sem vencedores. No Joia da Princesa, o Feirense abriu 2 a 0 contra a Catuense, mas acabou cedendo o empate. Destaque para o pequeno público de 112 pagantes, que retrata a falta de confiança da torcida no time de pior campanha da competição.

O jogo começou perfeito para a equipe de Feira de Santana. Aos três minutos, Dadá fez o primeiro e repetiu a dose aos 27. Mas a sorte não se manteve até a etapa final. Antes de terminar o primeiro tempo, a Catuense empatou com Robert e Charles em menos de três minutos.

Em Senhor do Bonfim, o Jacobina também buscava reverter a vantagem obtida pelo Serrano, mas acabou sofrendo o empate pouco depois de abrir o placar. Agora, basta ao time de Vitória da Conquista empatar no jogo de volta para continuar na elite do futebol baiano.

Aos 12 minutos da etapa final, Anderson abriu o placar da partida para o Jacobina. A reação do Serrano veio com Itacaré, artilheiro do time com quatro gols no Baianão, aos 26 minutos do segundo tempo.

