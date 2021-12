Baianão ganha nova fórmula para o 2015; confira as novidades

Após reunir-se na noite de quarta-feira, 5, com os clubes que estarão no Campeonato Baiano 2015 da 1ª Divisão, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou nesta quinta, 6, a fórmula da competição.

Com apenas 12 datas, o Baianão será disputado entre 1º de fevereiro e 3 de maio, e terá traz algumas novidades em relação às duas últimas temporadas, não apenas no sistema de disputa e rebaixamento, mas também nas definições das vagas para Copa do Nordeste e Copa do Brasil de 2016 e Série D 2015.

A principal mudança está na redução de rodadas do torneio, muito mais enxuto do que em 2013 e 2014. O campeão de 2015 fará apenas 12 jogos. Nos últimos dois anos a FBF havia disponibilizado 21 datas ao Baianão.

Com a Copa do Nordeste ocorrendo paralelamente, às quartas-feiras, o Baianão será jogado aos domingos - exceção ao dia 25 de fevereiro, data que reporá 14 de fevereiro (sábado de Carnaval).

O campeonato de 2015 terá uma fase classificatória e um mata-mata com os oito melhores colocados da competição. Na etapa incial, os 12 clubes (Bahia, Vitória, Vitória da Conquista, Feirense, Serrano, Bahia de Feira, Juazeirense, Jacuipense, Galícia, Catuense, Colo-Colo e Jacobina) ficarão divididos em dois grupos, que serão sorteados na festa oficial de lançamento da competição, no final deste mês.

Ficou definido que o sorteio será orientado por critério técnico - uma maneira de deixar os grupos equilibrados e de Bahia e Vitória caírem em chaves distintas, o que garantiria ao menos um Ba-Vi no torneio, já que na 1ª fase haverá enfrentamento dos grupos, com apenas jogos de ida.

Apesar da divisão em chaves, só avançarão às quartas de final os oito melhores na classificação geral, numa tentativa de corrigir a 'injustiça' ocorrida no campeonato passado, quando a maioria dos clubes de uma chave fez mais pontos que o 2º colocado da outra.

Os finalistas do Baianão se garantem automaticamente nas Copas do Nordeste e do Brasil de 2016. Os perdedores das semifinais disputarão o 3º lugar, que terá a opção de escolher uma vaga na Série D 2015 ou na Copa do Nordeste 2016. O 4º colocado ficará com a vaga que o 3º não pegar. Já o rebaixamento será definido em dois confrontos de ida e volta, entre os quatro piores da 1ª fase (9º x 12º e 10º x 11º).

Gramados em xeque

Após muitas críticas nos últimos anos, a FBF promete barrar estádios com gramados "em estados críticos, que prejudiquem o bom futebol e coloquem os atletas em perigo, com riscos de lesões" e afirma que em caso de desrespeito à norma, os clubes seriam obrigados a mudar de mando de campo.

Outra novidade no torneio será o concurso Gata do Baianão 2015. Haverá uma seleção entre as torcedoras e 12 musas escolhidas para representar cada um dos clubes. A vencedora será conhecida entre a semifinal e a final.

