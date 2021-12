Baianão Feminino chega às semifinais; veja os times classificados

Após a rodada realizada no último fim de semana, as semifianis do Baianão Feminino terão Vitória, Jequié, Lusaca e Flamengo de Feira.

Vitória e Lusaca foram as equipes que se destacaram. As Leoas golearam Catu por 13 a 0 e avançaram à próxima fase. O Lusaca bateu Quijingue por 5 a 0 e fará o duelo contra as Rubro-Negras (confira os resultados abaixo).

Para a semifinal, os embates ficaram definidos com Vitória x Lusaca e Jequié x Flamengo de Feira. Com melhores campanhas, Vitória e Jequié farão as partidas únicas em seus domínios.

adblock ativo