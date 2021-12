Baianão feminino chega às quartas; confira os confrontos

Foram definidos os confrontos de quartas de finais do Baianão Feminino 2017. Após a rodada do final de semana, Vitória, São Francisco, Flamengo de Feira, Lusaca, Quijingue, Feira de Santana, Jequié e Catu garantiram vagas na próxima fase do torneio.

Os destaques da rodada foram o Vitória e o Lusaca, que golearam seus adversários por 14 a 0 e 12 a 0, respectivamente. O confronto emocionante ficou por conta de Flamengo de Feira e Quijingue, que empataram no tempo normal por 2 a 2, e o time de Feira de Santana derrotou o adversário nos pênaltis por 6 a 5 (confira os resultados abaixo).

Mesmo derrotadas, as equipes de Quijingue e Catu se classificaram para as quartas de final pelo índice técnico. Os duelos ficaram entre São Francisco x Flamengo de Feira, Feira de Santana x Jequié, Lusaca x Quijingue, Vitória x Catu. As datas e locais ainda serão definidos pela Federação Baiana de Futebol (FBF).

