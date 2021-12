Baianão: FBF muda estreia do Vitória e Bahia joga em Pituaçu

Com os estádios de Feira de Santana (Joia da Princesa), Juazeiro (Adauto Moraes) e Vitória da Conquista (Lomanto Júnior) vetados para a 1ª rodada do Baianão - o Joia pelo campeonato inteiro -, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou nesta segunda-feira, 25, mudanças na tabela de jogos do torneio.

A principal alteração aconteceu no jogo entre Vitória e Jacuipense, no Barradão, que passou do domingo para o sábado, às 16h. A mudança ocorreu porque o duelo Juazeirense x Bahia, com mando de campo do time do interior, foi transferido para Pituaçu, já que o estádio Adauto Moraes não oferece condições.

Por questão de segurança - para evitar encontro das torcidas - e para respeitar o contrato de transmissão em TV Aberta e Pay-per-view do Baianão, a FBF deixou a dupla Ba-Vi jogando em dias diferentes.

A FBF anunciou também que, seguindo uma indicação do Ministério dos Esportes, adiou a obrigatoriedade dos clubes de possuírem a Certidão Negativa de Crédito (CND) para disputar o Baianão.

Assim, o Galícia, que ainda não possuia o documento, está liberado para jogar o torneio. Sua estreia, contudo, será apenas no dia 11 de fevereiro, às 18h, na Fonte Nova. Todos os outros duelos foram mantidos para domingo, às 16h.

