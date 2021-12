Baianão: em casa, Feirense perde para a líder Jacuipense

De acordo com o dito popular, 'o bom filho a casa torna'. Após dois anos sediando seus jogos em Senhor do Bonfim, o Feirense voltou a Feira de Santana, mas a volta não foi em grande estilo, pois perdeu em sua estreia no Campeonato Baiano-2014.

A Águia do Sertão não voou alto e foi derrotando pela Jacuipense, por 3 a 1, no estádio Joia da Princesa. O Leão do Sisal, que agora ruge em terras Soteropolitanas, retorna para Salvador levando na bagagem mais três pontos na tabela e a liderança da competição, com 100% de aproveitamento.

No jogo, o Feirense abriu o placar aos 3 minutos do 1º tempo, com Junior Mendes. Contudo, após o gol, o que se viu foi uma equipe acuada e olhando o time visitante partindo para cima.

Após várias tentativas, o Leão do Sisal chegou ao empate com o zagueiro Uesles, aos 10, e virou aos 35, com o atacante Daniel, que recebeu um passe açucarado do centroavante Diego.

O segundo tempo não foi muito diferente. Coube ao atacante Thiago Alagoano fechar o placar, com um golaço. Após receber a bola na entrada da área, ele deu um corte no zagueiro e colocou por baixo das pernas do goleiro, aos 27.

A partida teve o total de 393 pagantes e uma renda bruta de apenas R$ 3.945,00.

Três jogos neste domingo

Três jogos dão sequência neste domingo, 12, à 2ª rodada do Baianão 2014. Destaque para a reestreia do Galícia jogando em casa na 1ª Divisão, após 15 anos fora do torneio.

O Azulino, que empatou na 1ª rodada em 0 a 0, fora de casa, com a Juazeirense, terá pela frente, no Estádio de Pituaçu, a Catuense, principal destaque dos jogos da última quarta-feira ao golear o Juazeiro por 4 a 2.

Empolgado pelo triunfo de 1 a 0 sobre o Botafogo, o Bahia de Feira faz seu primeiro confronto fora de casa na competição. Vai a Teixeira de Freitas enfrentar o Serrano, no Estádio Roberto Pereira. O Índio Mongoió perdeu na estreia, por 1 a 0, para a Jacuipense, que folga nesta 2ª rodada.

Fechando as partidas deste domingo (todas às 16h, da Bahia), o Botafogo, que está de casa nova e fará seus jogos no Baianão em Serrinha, tenta se recuperar no campeonato recebendo a Juazeirense, no estádio municipal.

*Colaborou Luiz Teles

